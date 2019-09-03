中光電收購智動全球微機電業務 拓智慧服務商機

（中央社記者潘智義台北3日電）背光模組廠中強光電今天宣布，新設100%持有子公司中光電智能感測公司，並於9月初完成向智動全球（Global MEMS Corp.）收購其微機電相關業務及資產的收購案。

中光電表示，為跨入微機電系統（MEMS）新事業領域，成立中光電智能感測公司，主要從事微機電技術研發、製造與銷售微機電系統元件、模組和解決方案，為微機電系統感測器解決方案的提供者。

智動全球為微機電系統IC設計商，在微機電感測器技術深耕多年，中光電評估，收購其微機電業務，重點在於發展工業4.0震動壓力感測器、微機電麥克風、氣壓計、超聲波感測器等，與中光電集團原本已預計開發的工業4.0感測器、微機電自動對焦（MEMS auto -focus）、光與雷達組合業務有結合綜效。

中強光電總經理暨中光電智能感測董事長林惠姿表示，MEMS元件近年來在消費電子應用，如智慧型手機與平板電腦的滲透率拉高，主要供應鏈為國際大廠博通（Broadcom）、博世（BOSCH）、意法半導體（STMicroelectronics）、德州儀器（Texas Instruments, TI）等。

林惠姿說，MEMS感測器用於物聯網底層的資料偵測，連結至資料處理器後，將可產生大數據做為更廣泛的分析應用，包括工業4.0、智慧家居、智慧運動、穿戴裝置、智慧製造、智慧城市等，都有大量需求。

她又說，中光電智能感測是以微機電技術為基礎，提供客戶微機電感測器應用與解決方案，未來並將與集團各技術單位共同開發相關產品，發展雲端服務、智慧機器人，與混合實境等技術結合。（編輯：李信寬）1080903