京元電8月營收創新高 第3季衝高可期

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）晶圓測試廠京元電自結8月合併營收新台幣24.05億元，續創歷史單月新高。法人預估京元電第3季業績可望季增17%到19%，創歷史單季新高。

京元電自結8月合併營收24.05億元，較7月23.34億元成長3%，比去年同期18.84億元增加27.63%。法人指出，京元電8月營收續創歷史單月新高。

累計今年前8月京元電自結合併營收160.91億元，較去年同期133.24億元成長20.76%。法人指出，京元電前8月營收也創歷史同期新高。

展望下半年，法人指出中國大廠華為（Huawei）持續深耕5G應用，基地台和手機晶片測試量持續增加，此外，蘋果（Apple）收購英特爾（Intel）旗下部分數據機晶片業務，對京元電是長期利多。

另外，京元電旗下東琳精密主要從事IC封裝和記憶卡封裝服務，下半年可受惠記憶體產業價格回溫。

法人預估，京元電第3季業績可望季增超過15%，上看17%到19%，創歷年單季新高，第4季業績可望續季增5%到7%之間，再創單季新高。

展望今年，法人報告預估，京元電今年整體業績可望成長超過20%，估今年業績有機會站上新台幣260億元，創歷年新高，明年業績可望再年增10%到15%，續創新高。（編輯：蘇志宗）1080904