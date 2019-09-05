台股短多格局未變 攻高需擴增量能

（中央社記者吳家豪台北5日電）香港情勢和英國脫歐出現正面發展，投資人暫時擱置對美中貿易戰的憂慮，華爾街股市今天反彈；法人認為，台股技術面短線偏多格局未變，挑戰反壓則需擴增量能。

美股道瓊工業指數今天終場上漲237.45點，或0.91%，收在26355.47點；標準普爾500指數上漲31.51點，或1.08%，收在2937.78點；那斯達克指數上漲102.72點，或1.30%，收在7976.88點。

台股4日開高震盪走高，在蘋概股等電子股走揚帶動下，一度攻上季線10665點，終場收在10657.31點，上漲99.1點，漲幅0.94%，成交值新台幣1050.78億元。電子類股漲逾1%、金融類股漲約0.5%。自營商買超28.48億元，投信賣超1.68億元，外資及陸資買超55.85億元；三大法人合計買超82.65億元。

晶圓測試廠京元電自結8月合併營收新台幣24.05億元，續創歷史單月新高。法人估京元電第3季業績可望季增17%到19%，將創單季新高。

電腦大廠華碩在2019柏林消費電子展（IFA）發表全新ProArt系列，擴增產品線，將2011年推出的ProArt系列提升至子品牌地位，搶攻創作者、商用及專業用戶市場，看好今年下半年營收將逐季改善。宏碁則在IFA推出次世代電競平台Planet9，擴大非硬體事業布局。

瑞信分析師預期，受美中貿易戰等因素影響，台灣科技業獲利今年將減少7%，但在5G題材帶動下，明年台灣科技業獲利可望成長15%。

法人表示，國際股市短線震盪，台股目前短期均線上揚，雖短線偏多格局尚未改變，但多方挑戰反壓需擴增量能，否則大盤將回探支撐以待籌碼沉澱，盤面輪動以PCB（印刷電路板）、鋼鐵、散裝及遊戲等類股為主。（編輯：鄭雪文）1080905