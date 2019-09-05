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PCB族群火熱 華通燿華欣興強漲

最新更新：2019/09/05 11:15

（中央社記者江明晏台北5日電）PCB族群火熱，法人欽點華通、欣興、燿華訂單增溫、後市看好，激勵股價強勢表態，華通早盤攻上漲停，燿華連漲8天，今天股價續強，創逾10年新高。

投顧看好華通因美系客戶多項新品出貨挹注，訂單持續增溫，帶動營收逐月成長，加上高階HDI滲透優於預期，貿易戰提前拉貨等因素，還有軟硬結合板產能持續滿載，耳機、電池出貨在今年9至10月來到高峰，可望挹注獲利成長。

華通今天攻上漲停，來到36.6元，成交量也放大到12萬張以上，股價創去年6月下旬來新高。

美系外資欽點欣興，重申「優於大盤」評等，並將目標價50元提升至54元。認為AI、網路、HPC晶片等機身尺寸和電路板層數的發展趨勢，帶動ABF板供應吃緊。雖然BT和HDI等其他業務在過去的一至兩年一直乏善可陳，但在5G手機拉動下，可能會從今年第4季開始看到年成長。

欣興今天股價再走高，盤中上漲約9.2%，最高來到45.05元高點，創2012年以來新高。

燿華公布7月自結財報，單月獲利2.05億元，稅後每股盈餘0.33元，幾乎與今年首季的單季獲利相當。

法人看好，燿華搭上無線耳機題材，相關產品需求強勁，8月合併營收可望優於7月，第3季及第4季都會比第2季好，全年力拚無淡季。

燿華上半年營收104.7億元，首度上半年就突破百億關卡，稅前淨利9.12億元，每股盈餘1.14元，也優於往年同期表現。累計前7月每股盈餘為1.47元。

近期在大量買單挹注下，燿華已連拉第8根紅K，股價持續走高今天盤中高點來到35.05元，大漲逾8%，創2008年以來新高。（編輯：鄭雪文）1080905

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