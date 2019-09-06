旅平險可直接在旅遊平台投保 保險業沙盒首例

（中央社記者劉姵呈台北6日電）台灣監理沙盒首創保險業案例，金管會今天公布國泰人壽與平台業者易遊網合作的監理沙盒案正式通過；國壽指出，最快於今年12月，用戶可直接在易遊網上投保旅平險，僅需4道程序，歷時1分鐘。

依照目前網路投保規定，民眾僅能在保險公司所設的網站投保旅平險，不過若想在旅遊網站購買行程時，順便加保旅平險，用戶就需要經過不同平台間跳轉、重複註冊認證會員等近10道程序，整體使用體驗繁瑣。因此，金融監督管理委員會力推「監理沙盒」，讓金融科技應用在主管機關監管下可領先於現行法規，在提供更佳用戶體驗的前提下進行創新實驗。

國壽數位發展部協理林佳穎表示，目前客戶投保旅平險的高峰仍落在連假前夕或是機場臨櫃投保，因此，線上通路與客戶需求整合還是可以優化。

攜手易遊網合作的原因，國壽於新聞稿中指出，台灣民眾出國旅遊的熱度始終不減，2018年國人平均每人出國有0.71次，且年輕數位族群在踏入職場後旅遊頻率也飆高，造就目前國壽網路投保每年約6.4萬件中，有93%為旅平險。除了要達成客戶旅遊一站式的服務體驗，將投保選項整合於行程規劃中，也讓客戶在最具保險需求意識的當下就能夠被滿足。

國壽也表示，針對網路服務中最嚴謹的資安部分也不敢大意，將會落實5大層級管理機制，包括網路安全機制、惡意軟體監控、裝置媒體控管、電子商務安全、即時監控機制，提升民眾網路投保的安全度。

除此之外，銀行業的監理沙盒也有成功首例，為凱基銀行與中華電信合作的「實踐普惠金融首創電信行動身分認證」實驗計畫，未來「信用小白」用手機門號就可辦貸款，觀察推出成效後，其他銀行也有機會一體適用。（編輯：黃國倫）1080906