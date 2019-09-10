電商8月營收報喜 網家及富邦媒告捷

（中央社記者江明晏台北10日電）電商業者網路家庭、富邦媒momo今天公布8月營收，PChome網路家庭8月營收33.68億元，創歷年同期新高紀錄；富邦媒momo8月合併營收約42.6億元，較去年同期成長25.7%，前8月營收也年增約20.7%。

網路家庭8月合併營收為新台幣33.68億元，較去年同期成長19.2%，刷新歷年同期新高紀錄，累計1至8月合併營收為244.62億元，較去年同期成長13.6%。

網家表示，旗下PChome24h購物8月首推出七夕、父親、中元節三節合一之檔期策略奏效，加上社群媒體多元曝光擴大新用戶觸及率，18至24歲消費者業績占比最高。行動端業績年增率超過50%，且女性消費者占比高達60%，帶動買氣攀升。金流策略夥伴新增AFTEE，達成7大金流夥伴；物流方面，除了宅配及超取服務外，推出中華郵政i郵箱，持續擴充物流能量。

網家積極布局3C及非3C領域品牌，旗下PChome24h購物攜手台灣三星旗艦館，推出Galaxy Note 10+新機網路獨家色，獲得全台電商獨家預購權，首賣日創下佳績，更帶動三星旗艦館業績倍增。

富邦媒momo旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，8月合併營收約42.6億元，較去年同期成長25.7%；累積1至8月合併營收約318.7億元，年增約20.7%。

富邦媒指出，8月momo購物網持續繳出亮眼成績，年增超過3成；五大品類也持續保有雙位數成長，其中以3C家電、居家生活、健康休閒成長幅度位居前3名。而行動購物成長年增達43%，業績占比約為66%。momo網路購物優異的表現來自於情人節、父親節、中元節、中秋節四大節慶財的挹注，推升「送禮商機」及「食品買氣」；加上8月中旬湧現「開學採買潮」，及三星Note 10新機的開賣，為營收添柴火。

展望後續，電商喜迎來中秋檔期，均看好至年底前的銷售動能。（編輯：趙蔚蘭）1080910