降機車貨物稅 財長：擬擴大現行汰舊換新優惠

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）行政院長蘇貞昌日前要求財政部研議減少機車貨物稅。財政部長蘇建榮今天表示，初步規劃以擴大現行「中古機車汰舊換新減稅優惠」方式進行，明天就會向行政院報告，由行政院作出決定。

面對機車業者反映機車貨物稅太高，行政院長蘇貞昌日前要求財政部研議減少機車貨物稅，經濟部長沈榮津昨天進一步表示，貨物稅減徵適用範圍，應該要屬於交通、生活必需品，要與重型奢侈品區隔，初步建議讓125cc以下機車可能適用降稅，隨後又有經濟部官員受訪表示，範圍可能擴大至150cc以下機車。

對此，財政部長蘇建榮今天出席合庫舉辦的「攜手共創中小企業新契機研討會」時回應，目前正在跟經濟部研商，明天就會跟蘇院長報告，由院長裁示做出決定；基本上，希望能維持原本政策方向，在現有租稅優惠下，針對換新車、有助環保精神的行為，增加給予補貼。

對現場媒體追問，所謂現有租稅優惠政策，指的是不是擴大目前貨物稅條例中的「中古機車汰舊換新減稅優惠」，提高目前每輛新台幣4000元的減徵額度，蘇建榮表示，「整個方向是這樣」，但最終怎麼做，仍要等待行政院拍板決定。

現行貨物稅條例第12條之5規定，民眾只要出口或報廢登記滿1年且出廠4年以上舊機車（限汽缸排氣量150cc以下），並於出口或報廢日前、後6個月內購買新車並領牌照，購車時即可享4000元貨物稅減徵優惠；優惠自2016年1月8日生效，為期5年，至2021年1月7日截止。（編輯：張均懋）1080911