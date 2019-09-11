寶得利併購逸仙樓 轉型搶攻海外市場

（中央社記者江明晏台北11日電）寶得利董事長張雅琍今天表示，因應陸客來台減少，將以「一元併購」逸仙樓，搶進馬來西亞、海南島、鄭州、日本等海外市場，建立餐飲、購物店零售等品牌，預估海外營收將可彌補台灣市場原本的營收。

2016年以前張雅琍是全台有名的「購物天后」，但受到陸客減少衝擊，經營陸客一條龍與購物站的寶得利營收大幅縮水，股價在2014年5月創115.5元高價，今天收盤價僅15.5元。

張雅琍今天召開記者會宣布，公司在台灣部分的營運的確受到陸客來台人數大幅減少影響，今年3、4月時每月還有500、600團，但自9月開始到年底，預估會降到100至200團左右，為因應陸客減少對台灣市場的影響，決定以「一元併購」逸仙樓，取得逸仙樓的技術及品牌，藉此進軍餐飲業，並且在海外拓點。

張雅琍指出，能以「一元併購」除了與逸仙樓老闆的深厚情誼之外，逸仙樓也希望能透過寶得利集團的海外能量，擴大版圖。

目前海外拓點計畫除持續強化馬來西亞觀光購物站經營，在吉隆坡投資成立接待陸客為主的大型購物站，於麻六甲投資購物中心外，還計劃在海南島鳳凰機場投資設立免稅商店，以「網路下單，現場取貨」方式取得價格優勢，力拚成為全海南島重要的購物商場，可望彌補台灣的不足。

張雅琍指出，計劃併購逸仙樓就是為了公司轉型和海外拓點，張雅琍說，除了馬來西亞、海南島、鄭州、深圳及日本之外，在深圳已取得目前最火紅的地下街商場地段共3個點做餐點及手搖飲，只要大陸旅客到的地方都將是公司下一個拓點的標地。

此外，目前也在跟微風談駐店，不管景氣好壞與否，民以食為天是不變的事實，她強調，好的品牌和餐飲，會是寶得利接下來轉型和海外拓點的最佳利器。

張雅琍說明，雖然目前台灣的業績受影響，但公司從10月開始與同業進行併店策略合作，除了每月可減少數百萬的管銷費用外，更可達到1+1大於2的效果。

目前寶得利在台購物站僅剩下高雄與台東兩家，高雄和寰宇購物站合作聯盟，台東則和大東海合作。

至於員工的安排，張雅琍表示，與同業聯盟的公司，彼此都會先做資遣，再部分回聘到聯盟的公司，公司會完全尊重員工的意願，不管是選擇離開、資遣、留職停薪、續留於關係企業或無薪假，都會全力給予協助。

至於基隆賣地原委，張雅琍特別藉由這次記者會澄清，一開始購買此塊土地以規劃度假飯店為目標，希望藉由公司當時遊客量帶動基隆地區的觀光人潮，及促進該地區的經濟發展，當時土地上存在一些違章建築住戶違法占用公司的土地，以致公司與這些違章住戶後續才有訴訟案件，在案件纏訟中，為了協助住戶可以順利搬遷，所以與住戶協商後達成和解共識。由公司給付每戶相當金額協助搬遷，之前新聞稱當地居民覺得遭到滅村其實與事實不符合。

張雅琍說，當時住戶有組成自救會，所有的和解條件都是經住戶同意的，而且公司當時還給予一段時間讓住戶可以處理搬遷事宜。然時至今日，因旅遊觀光市場已不如前，如果再堅持當時的觀光飯店計畫，對公司而言並非最佳經營策略。為了可以活化公司資金並且順利將事業體轉型進而開發新市場，公司在經過內部討論後才決定出售此塊土地。（編輯：張均懋）1080911