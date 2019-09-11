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港交所擬併倫敦證交所 台灣證交所：不憂競爭力

最新更新：2019/09/11 23:13

（中央社記者潘智義台北11日電）對於港交所開價擬併購倫敦證券交易所，台灣證券交易所今天表示，若最終結果成真，應不至於影響台灣證券市場的競爭力，也不會影響已在港股掛牌台商的權益。

香港交易及結算所有限公司今天閃電出手，提出以320億英鎊（約新台幣1兆2286億元）的價碼，擬併購倫敦證券交易所（London Stock Exchange）。

台灣證券交易所主管分析，香港證交所與台灣證交所本來就存在競爭關係，但即便香港證交所因為與倫敦證券交易所合併，讓香港證券市場更有競爭力，也不至於衝擊台灣證券市場，畢竟那還是兩個不同的交易所。

主管說，台北股市交易機制健全，流動性高，上市公司體質好，財報資訊透明，重視公司治理。另一方面，台股已非以前那種淺碟型市場，投資人不再盲目殺進殺出；台灣科技產業發揮群聚效益，傳統產業也有完整供應鏈，吸引國際資金投資台股，有很多長期投資基金選擇台股，不擔心與香港股市競爭。

主管強調，台灣上市公司有些也曾在美國股市或新加坡股市掛牌，但最後還是選擇下市之後重回台北股市，因為每家公司適合的股市不同，不是大就一定好。

至於中國上海股市與香港股市繼「滬港通」之後，倫敦證交所今年6月也和上海證券交易所一起推出連結上海和倫敦股市的「滬倫通」。台灣證券交易所主管認為，這是中國大陸股市對外資限制較多，才有必要透過這些方式連結，便利外資可以在上海股市交易；台北股市開放多年，早與國際股市接軌，對外資很有吸引力，不需要這些連結方式。

另外，台灣公司除可選擇在台北股市掛牌，早也可以選擇到香港證交所、倫敦證交所等其他國家證交所掛牌，台灣投資人也可透過證券商複委託投資港股，台灣擁有自由的金融市場。（編輯：李信寬）1080911

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