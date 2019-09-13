歐洲央行祭經濟刺激措施 亞股大多收高

（中央社香港13日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）昨天宣布降息並祭出新一輪經濟刺激措施，加上有媒體報導指出，美國正考慮與中國達成臨時性的貿易協議，這讓投資人信心大增，亞洲股市今天大多收高。

全球股市本週受到提振，主因是市場預期各大央行將實施寬鬆貨幣政策以支持經濟成長，昨天歐洲中央銀行果然宣布降息並有新的刺激措施，沒讓投資人失望。

歐洲央行指出，將重啟收購債券量化寬鬆（QE）計畫以刺激資金流動，且提供協助給營運艱困的銀行，並將已是負值的存款利率進一步下調。

儘管數據顯示，美國上個月通膨力道增強，市場仍預期，美國聯邦準備理事會（Fed）下週將再度降息。歐洲央行宣布新刺激措施，也進一步提升投資人對聯準會降息的期望。

另外，有媒體報導，美國官員正考慮與中國達成臨時性協議，這份協議能凍結或撤銷部分關稅，以換取中國在智慧財產和農業採購方面的承諾。報導刊出後，再度刺激投資人信心。

東京股市今天收盤上揚1.1%，香港股市收高1%，新加坡股市收漲0.5%，雪梨股市收高0.2%，馬尼拉、曼谷和孟買股市也全數收紅。上海、首爾和台北股市今天休市。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1080913