中華電孵化健康雲小金雞 拚B2B2C市場

（中央社記者江明晏台北14日電）中華電信今年3月推出中華健康雲，目前用戶數已達1萬多戶，近期積極導入企業客戶、醫院、政府專案等市場，盼透過B2B2C模式催化商機，力拚3年後成為年營收10億元的小金雞。

台灣去年邁入高齡社會，老年人口來到331萬人，預估2025年，台灣就會進入超高齡社會，屆時老年人口將占總人口的1/5；高齡化及少子化對原本就相當吃緊的的醫療照護人力，更是雪上加霜，再加上國人平均餘命不斷上升，更需要依賴資訊科技的力量提升照護服務的效率。

近年來，傳統電信營收下滑，電信業者面臨轉型壓力，中華電信除了固網及行動通訊等業務，早已跨足IoT、AI等新興領域，並針對智慧城市、智慧照護、智慧農業等多元領域，皆提出對應的解決方案。

針對智慧照護，中華電信於今年3月正式推出中華健康雲，目前用戶數已達1萬多戶，高層已設下目標，力拚3年後成為一年營收規模新台幣10億元的小金雞。

中華電健康雲可彙整個人的醫療資訊，包含居家量測紀錄、健康存摺資料等，後端串聯醫院個管系統，提升醫院的慢性病管理效率，數據能透過多螢一雲（MOD、APP、Web）顯示，除方便本人查詢，也能讓病患自主授權親友隨時追蹤，還有即時衛教諮詢，並依照病患健康狀態推薦相關衛教資訊影片，讓民眾更了解病情並透過數據觀察，自我控制生活習慣，改善慢性病的狀態。

中華電信數據分公司副總經理林廷銘對中央社記者表示，健康雲目前在耕耘推廣階段，除了瞄準三高族群家戶，也導入企業市場，舉例說，健康雲已取得聯發科、華航、台安醫院等8家大型企業專案，因EHS（職場健康管理）意識抬頭，企業主動設置量測工具，鼓勵員工透過APP輸入健康數據自主管控已成趨勢，從企業端推廣，進而培養個人習慣，盼透過B2B2C（企業對企業對消費者）模式，幫助中華電健康雲用戶數跳增成長。

除了企業之外，社區管理大樓、醫療院所、政府單位等都是中華電健康雲合作推廣對象，林廷銘表示，目前已整合5家醫療院所、1到2家醫學中心，雙方有用戶客群相互導流作用，也能達到醫院、中華電、民眾三贏效果，未來希望更加擴大合作的醫療院所數目；而金門、花蓮、高雄地方政府已透過中華電健康雲平台，推廣中高齡健康管理課程，期盼各個布局能開枝散葉。

台灣健保制度完整、醫院診所林立，看病便宜又方便，中華電數據分公司智慧照護工程師王偉表示，這項優勢成為中華電在推廣健康雲的挑戰，許多醫療院所期待民眾能培養居家自我管控的觀念，讓中華電健康雲成為第一階段防護網，使醫療資源有效利用與發揮。

他指出，中華電健康雲近期更計畫推出藍芽設備傳送量測數據至雲端，與市話傳輸模式並行，分別針對上班族與樂齡族群，未來健康雲將瞄準「亞健康族群」，提供運動健身管理功能，把餅做大。（編輯：郭萍英）1080914