沙國油田遇襲油價恐漲 中油：平穩機制因應

（中央社記者廖禹揚台北16日電）沙烏地阿拉伯發生疑似無人機攻擊油田案，台灣中油公司今天表示，全球原油短期內供給無虞，中油會持續觀察油價變動及各產油國作為，若漲幅過大，會以平穩機制因應。

針對油價可能受影響大漲，中油表示，近期油價大幅波動無可避免，但隨情勢明朗應可消除預期心理，引起的漲幅回歸基本面，若漲幅過大，95無鉛汽油每公升零售價超過30元門檻時，就會啟動平穩機制，超過30元部分由中油吸收25%漲幅。

根據經濟部公布的油價平穩機制，當95汽油價格漲破30元大關時，中油將啟動平穩機制，每公升30元至32.4元，由中油吸收25%漲幅；95汽油每公升介於32.5至34.9元時，中油吸收50%漲幅。目前未設定落日時間。

沙烏地阿拉伯油田疑似遭無人機攻擊，使產油劇減，根據沙國官方聲明，影響量約每日570萬桶，主因沙國主動暫時關閉生產設備進行檢查，並非實際受損量，中油表示，將密切觀察沙國恢復生產所需時間及後續實際受影響數量。

中油表示，今年1到8月自沙國進口原油量約2300萬桶，占總進口量約22%，但近年推動分散風險、多元採購，目前適合煉製原油有130多種，產地來源約有42個國家，可向中東、美國或西非等國要求增加供應量因應，國內能源供應不致受到影響。

中油並指出，國內2家石油業者儲油安全存量皆為60天以上，加上中油另代政府儲油量相當於中油的35天銷量，國內仍有相當安全存量。

此外，沙國表示將以現有存量彌補供應減少，美國能源部也表示，已準備好在必要時釋出戰備儲油，並與國際能源署合作，配合全球性行動。中油表示，後續將持續密切注意各產油國因應作為及價格變動。（編輯：張均懋）1080916