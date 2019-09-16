油價創史上單日漲額紀錄 亞股收盤跌多漲少

（中央社香港16日綜合外電報導）全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯2座產油設施遭到攻擊，導致沙國產油量大幅砍半，地緣政治憂慮激升，引發油價創下歷來最大單日上漲金額紀錄，亞洲股市今天收盤跌多漲少。

布倫特原油（Brent）每桶期貨價格今天開盤不久便飆漲12美元，創下1988年開始交易以來最大單日上漲金額紀錄，漲幅相當於近20%。西德州中級原油（WTI）每桶價格也大漲8美元或15%。兩油價漲幅隨後收斂，但仍維持在近10%。

國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）擁有的2座產油設施遭到攻擊，導致全球石油供應量實際上減少6%。德黑蘭支持的葉門什葉派青年運動（Huthi）反抗軍宣稱犯案。沙烏地阿拉伯帶頭的盟軍在鄰國葉門已陷入5年戰爭泥沼。

美國總統川普將沙烏地產油設施遭攻擊事件歸咎於伊朗，引發外界擔憂美國可能發動軍事行動。川普昨天表示，美國「砲彈已上膛」（locked and loaded）準備因應，但仍和利雅德討論中。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「中東緊張迅速升溫，意味即使油市今天上午已做出反射性恐慌反應，相關議題本週將繼續延燒。」

Markets.com首席市場分析師威爾森（Neil Wilson）也說：「這些攻擊牽涉廣泛，且影響將持續一段時間，遠超越全球產油量很大一部分立即中斷的問題。」

亞洲股市上週受到美中貿易情勢樂觀激勵走揚，今天則多數收黑。投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）將召開重要的貨幣政策會議，希望見到再度降息。

上海股市今天收盤微跌不到0.1%，因中國經濟出現進一步走軟跡象，8月零售銷售、固定資產投資和工業生產數據全都遜於預期。

香港週末反送中抗議活動再度爆發暴力衝突，港股今天應聲收挫0.8%。新加坡股市收低0.2%，雅加達股市收挫1.8%，孟買和威靈頓股市也收黑，東京股市則因國定假日休市。

不過，雪梨股市今天收高0.1%，首爾股市收漲0.6%，台北股市收高0.7%，曼谷、吉隆坡和馬尼拉股市也收紅。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080916