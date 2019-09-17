元大銀導入開放銀行 提供個人化服務

（中央社記者劉姵呈台北17日電）因應Fintech新創、純網銀及新零售帶來挑戰，元大銀行今天宣布導入開放銀行，並與第三方業者策略合作，打造金融資訊、身分識別、支付應用、生活繳費與行銷推廣5大應用場景。

開放銀行（Open Banking）是指在取得消費者同意後，透過應用程式介面（API）與其他銀行或是第三方服務供應商（TSP）的合作，藉由取得消費者資料，提供更加個人化、多元的金融服務；金融監督管理委員會把開放銀行進展，分成商品、客戶和交易等3大階段，目前包括凱基銀、台新銀、中信銀、國泰世華銀、合庫銀、華南銀與元大銀等都將是首波完成平台上架的金融機構。

元大銀行表示，第一階段將攜手多家金流支付、資訊整合、身分識別、數位行銷及Fintech新創業者構築策盟戰線，包括有「中光電智能雲服」、「CWMoney」、「麻布記帳（Moneybook）」等業者，以及元大金控集團子公司「元大人壽」，透過開放應用程式介面（Open API）模式，打造推動金融資訊、身分識別、支付應用、生活繳費與行銷推廣5大應用場景，逐步提供消費者具個人化的數位金融服務。

元大銀行舉例，首先，以和「元大人壽網路投保專區」合作的應用場景來說，客戶可透過手機或電腦點選功能選單，馬上就能進行保險商品查詢、保險組合推薦，並能依據客戶條件進行投保試算，同時更根據客戶的保單目的、需求樣態等條件，經系統抓取銀行最新產品資訊進行比對分析後，自動建議客戶使用適合的信用卡產品。

再者，元大銀行也指出，與Fintech新創業者合作，則是主打個人帳務整合服務，除了提供匯利率、信用卡產品等資訊。未來只要客戶授權同意，業者可透過嚴密的資料安全管控，取得銀行端的商品或服務資訊，提供客戶多元化服務，可掌握個人全面性的帳戶餘額資訊、資產配置情形，以利選擇合適的理財與投資方式。

此外，鑒於目前金融業Open API運用以行動裝置APP的使用場景居多，元大銀行表示，為了做出差異化的服務，將與資訊整合業及零售業首度跨界合作，整合Open API與元大銀行「人臉辨識行銷系統」專利，將機器視覺及行為演算等核心技術，提供使用者合適產品資訊一站式的行銷體驗。

元大銀行表示，未來將轉化為策略合作方式，共同搭建場景金融積極應戰，對內積極進行全行數位轉型，深耕創新專利研究發展。（編輯：鄭雪文）1080917