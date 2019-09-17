文青街房價兩樣情 房仲：屋齡高或豪宅拉抬影響

（中央社記者韋樞台北17日電）房仲調查北市8條文青街，結果發現迪化街和麗水街平均房價比區域房價便宜，相對青田街平均房價較區域房價貴33%。房仲表示，屋齡老舊加上少有推案影響價格，而青田街平均房價較高，和區域內豪宅拉抬有密切相關。

近年文青話題發酵，台北市不少街巷具有特殊風情，吸引特色店家進駐，進而成為打卡熱點。住商機構統計北市具有話題的8條文青街和區域行情比較，發現除了瑞安街和青田街價格高於行政區平均房價外，其餘皆較平均房價為低。

調查結果顯示，瑞安街平均房價每坪88.83萬元，高於區域行情2.1%，青田街平均房價117.93萬元，高於區域行情32.8%。

其餘6條街包括富錦街、迪化街、永康街、麗水街、金華街、伊通街等平均房價均比區域行情低0.8%至16.8%，其中迪化街平均房價47.17萬元，低於區域行情16.8%；麗水街平均房價77.4萬元，低於區域行情12.9%。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，不少文青街巷具有特色，生活機能不錯，但屋齡老舊，往往影響價格，雖有歷史風情，卻少有推案，也讓房價呈現兩樣情。

徐佳馨指出，青田街與瑞安街平均房價較高，和區域內豪宅拉抬有密切相關，而低於行情表現的街巷，除了和街巷本身機能性有關外，區域內若公寓比重高，也會影響價格表現。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，文青街巷各有風情，不過要是購買屋齡高、屋況不佳的老房子，一定要預留維修與裝潢費用；若購買新房子多數基地不大，因此裝潢規劃上會有侷限性，購屋人應多方評估再下手比較理想。（編輯：黃國倫）1080917