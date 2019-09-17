智崴飛行劇院 獲歐洲樂園最佳騎乘設備大獎

（中央社記者吳家豪台北17日電）體感設備廠智崴獲得歐美主題樂園界肯定，在德國歐洲公園打造的飛行劇院項目Voletarium獲選2019年European Star Awards歐洲地區主題樂園最佳騎乘設備大獎。

智崴在德國獲獎的設備是歐洲最大的飛行劇院，在2年多內累積搭乘超過600萬人次。

智崴今天發布新聞稿說明，歐洲地區主題樂園最佳騎乘設備大獎（Europeˊs Best Dark Ride）由德國主題樂園專業雜誌Krimes & Park Revue自2012年起舉辦，於每年主題樂園歐洲展（European Attractions Show，EAS）前，針對歐洲地區主題樂園中的各樂園、各項設備評比後選出。

智崴集團執行長歐陽志宏說，智崴很榮幸能夠連續3年獲得歐洲地區的獎項，而且成為今年唯一一家獲得European Star Awards的亞洲公司，代表著台灣製造的品質與智崴品牌已獲歐美地區主題樂園業界的肯定。

歐陽志宏指出，這次得獎設備曾在2年前獲得歐洲地區最佳新設備大獎，今年再次獲得評審單位的肯定，而且智崴飛行劇院在獎項排名上超越巴黎迪士尼的加勒比海遊樂項目。（編輯：李信寬）1080917