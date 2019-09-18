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國際半導體展開幕 陳其邁：提升台灣價值鏈地位

最新更新：2019/09/18 10:31
國際半導體展（SEMICON Taiwan）18日上午舉行開幕典禮，全球半導體產業重要貴賓齊聚。中央社記者鍾榮峰攝 108年9月18日
國際半導體展（SEMICON Taiwan）18日上午舉行開幕典禮，全球半導體產業重要貴賓齊聚。中央社記者鍾榮峰攝 108年9月18日

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）國際半導體展今天上午舉行開幕典禮，行政院副院長陳其邁表示，政府未來會協助半導體產業結合人工智慧，發展智慧應用關鍵技術，保持半導體產業優勢，提升台灣在全球的價值鏈地位。

國際半導體展（SEMICON Taiwan）今天起在南港展覽館登場，上午舉行開幕典禮。今年超過700家廠商參展，使用超過2300個展間，超過5萬名專業人士參加。

陳其邁受邀致詞表示，台灣半導體產業建立完整的產業鏈，產業基礎穩固，在全球產業地位，晶圓代工和封裝測試位居全球第一、IC設計排名第二，是帶動台灣經濟成長主要動力、促進產業創新重要基礎。

他指出，政府未來會協助半導體產業結合人工智慧，建立智慧晶片產業，發展智慧應用關鍵技術，保持半導體產業優勢，提升台灣在全球的價值鏈地位。

美國在台協會處長酈英傑指出，此次展會是台灣重要半導體產業盛事，過去一年美中在貿易之間的差異明顯，國家安全議題成為核心焦點，半導體核心技術有國家安全的考量，需要可靠的夥伴，確保專利安全。

他指出，中國不能透過補貼扭曲市場，台灣是重要的半導體製造夥伴，轉型到創新為主的經濟，半導體是台灣重要的產業，台美需要一起努力，將過去30多年的關係進一步發展，樂見台美雙方高科技投資持續流動。

他建議，台美雙方首先可深化先進半導體研發，台灣可強化在美國投資先進研究，雙方可緊密聯結；其次鼓勵台美雙方產業與學界密切合作，讓新技術商業化；再者擴展台美人才之間的流動，讓人才培育更成功。

聯發科副董事長、台灣半導體協會常務董事謝清江表示，台灣半導體產業在過去30年明顯成長，扮演全球重要角色，如何延續台灣半導體產業的競爭力，將是未來重要任務。

SEMI全球總裁暨執行長麥羅洽（Ajit Manocha）指出，台灣半導體設備投資過去9年不斷成長，台灣在全球相關投資占比達20%，在全球占比相當高，台灣是全球半導體和封裝測試的重鎮。包括高通（Qualcomm）和美光（Micron）等大廠在台灣建立生產基地和研發中心，台灣在全球生產供應鏈扮演重要角色。（編輯：鄭雪文）1080918

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