台股緩步攻堅 待補量挑戰11000點

（中央社記者韋樞台北18日電）國際局勢和緩，美國聯準會（Fed）預期續降息1碼。台股今天在利空漸淡，資金行情持續下走高。法人表示，台股須帶量才能挑戰11000點，10月記得避險。

台股終場上漲54.95點，收在10929.45點，成交值新台幣1284.17億元。

沙烏地阿拉伯油田遇襲將在9月底修復恢復供油，致原油期貨價格大跌；加上美中貿易戰進入緊鑼密鼓協商階段，市場認為氣氛和緩，市場利空漸淡；此外美國聯準會即將開會，市場預期將續降息1碼。

今天蘋概三雄中的台積電和大立光帶頭上攻，台積電收在267元，漲幅0.75%；大立光收在4210元，漲幅5.78%；玉晶光收在425.5元，上漲2.28%。

宏達電17日宣布任命法國電信商Orange大將梅特爾擔任HTC執行長，今天演出慶祝行情，盤中大漲近9%，隨後漲幅收斂，收在38.55元、漲5.18%。

其餘傳產股漲勢相對整齊，包括水泥、食品、化學、玻璃等原物料相關類股漲幅約0.6%到1.35%，生技股亦上漲1.3%，金融股漲0.61%。

股市資深分析師林成蔭指出，新iPhone 11系列買氣在大陸超乎預期，媒體報導，三款iPhone預約總量已超過百萬支，預售量比去年成長480%；此次蘋果平價策略奏效，可能為年底銷售旺季加分，將有利台灣的蘋果供應鏈。

林成蔭說，台股在市場緊張氣氛和緩及資金持續寬鬆的情況下，有望挑戰11000點到年初高點的11270點，但要震盪帶量加溫才能上攻。

值得注意的是，美中貿易戰談判似乎往好的方向發展，但要慎防雙方談判如同早先發生過的突然觸礁，因此在10月時投資人要更謹慎，在指數和產業前景上揚之際，記得做好避險。（編輯：鄭雪文）1080918