香港反送中 央行憂聯繫匯率制度受創波及新台幣

（中央社記者潘姿羽台北19日電）香港反送中浪潮至今仍未落幕，中央銀行今天指出，港幣與美元聯繫匯率制度是否能維持，將進一步影響新台幣匯率與台灣金融業對香港的曝險，必須密切留意最新發展。

央行今天舉行第3季理監事會，會後記者會參考資料指出，近期人民幣貶值，加上香港反送中活動等紛擾，使得香港信用評等遭調降；外界除了擔憂香港經濟恐受美中貿易衝突增溫、全球經濟走緩的影響，香港聯繫匯率制度的運作再度成為關注焦點。

央行憂心，如果聯繫匯率制度無法維持，導致港幣重貶及香港經濟金融動盪，將會衝擊亞洲金融市場，進一步影響新台幣匯率及台灣金融業對香港的曝險；若資金外逃嚴重，導致香港無法維持聯繫匯率制度，將危及其金融中心的地位。

不過央行也說，各界評估香港仍有足夠資源，如龐大的外匯存底、境內市場流動性充沛，而且香港經常帳呈現順差，居民也持有鉅額國外淨資產，這些都有利維持聯繫匯率制度。

外界臆測，聯繫匯率制度或許將以人民幣取代美元，作為港幣定價基準，但誠如香港金融管理局（HKMA）官員曾提及，人民幣與港幣掛鉤的相關先決條件尚未成熟，港幣改採盯住人民幣似乎不是短期內的可行方案。

央行總結，基於香港政治紛擾的情況，央行未來還是會持續密切關注香港政經情勢發展，必要時將提供外幣資金支援本國銀行。（編輯：黃國倫）1080919