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寶得利資遣114名員工 考量陸客人數減少

最新更新：2019/09/19 17:47

（中央社記者江明晏台北19日電）寶得利今天公告，考量陸客來台人數大幅減少，為降低營運成本，與同業合作，寄賣產品到同業購物店，縮減人員編制資遣員工，共資遣114人，相關作業皆依據勞工法令辦理。

寶得利今天公告員工資遣相關說明，發言人孫武仲指出，考量陸客來台人數大幅減少，為降低公司營運成本，與同業合作，寄賣產品到同業購物店，縮減人員編制資遣員工，相關作業皆依據勞工相關法令辦理。

針對資遣人數，寶得利說明，旗下「高雄分公司」及100%持股的「完美比例公司」資遣人數分別為67人及47人，皆依據勞動基準法第11條第1項第2款暨勞工退休金條例第12條規定，辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法第33條規定於員工離職10日函送資遣員工通報名冊。

寶得利今天已分別通報高雄市政府勞工局及台東縣政府社會處勞工行政科，資遣生效日依員工年資區間分別為9月30日、10月9日、10月19日。

寶得利董事長張雅琍日前表示，雖然目前台灣的業績受影響，但公司從10月開始與同業進行併店策略合作，除了每月可減少數百萬的管銷費用外，更可達到1+1大於2的效果；目前寶得利在台購物站僅剩下高雄與台東兩家，高雄和寰宇購物站合作聯盟，台東則和大東海合作。

因應陸客來台減少，寶得利並併購逸仙樓，搶進馬來西亞、海南島、鄭州、日本等海外市場，建立餐飲、購物店零售等品牌，預估海外營收將可彌補台灣市場原本的營收。（編輯：張均懋）1080919

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