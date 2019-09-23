王永慶社福基金 台塑：最終行善未藏私

（中央社記者韋樞台北23日電）媒體報導王長庚社福基金近年慈善總支出大都捐給王永慶家族成員的基金會，形同左手捐給右手。台塑企業今天表示，基金會各有不同行善對象，應認真看待最後做了哪些善事，善款絕未落入私人口袋。

蘋果日報報導，台塑集團創辦人王永慶生前成立的公益信託王長庚社福基金自2014年至2018年，5年內來自台塑四寶的現金股息收入高達新台幣35.27億元，慈善總支出則超過13.02億元，但近98%善款卻是「左口袋捐給右口袋」，共捐贈近12億6827萬元給王永慶家族成員所成立的9大財團法人基金會。

報導中指出，王永慶辭世後，二房與三房子嗣相繼成為公益信託諮詢委員，大家對捐助對象、方式，有不同看法。最後決議，王長庚社福基金每年按照一定比率分配，捐助給二房及三房子女所成立的財團法人基金會，再由各大財團法人基金會從事慈善捐助活動。

台塑企業高層主管表示，台塑企業會協助社福基金及各基金會將近年來的受贈和捐助金額與對象等整理出來後對外公布，但由於事涉王家家族，目前還在了解狀況中。

台塑企業高層主管指出，王家後代所成立的慈善基金會確實有獲自王長庚社福基金的捐款，但由於各基金會所擬行善和關懷的對象和方式均不同，所以才會由社福基金捐款給各基金會，由各基金會依設立目的和行善對象去執行。

他認為，依相關法令規定，財團法人基金會每年收入的60%必須依設立目的捐出執行，這些基金會每年均依法規辦理，並未落入私人口袋，所以應該檢視的是基金會最後利用善款做了哪些善事及績效評估結果。（編輯：楊玫寧）1080923