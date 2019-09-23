允能風場資金陸續到位 投審會核准匯入141億元

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）離岸風電資金陸續到位，經濟部投審會今天核准德商以新台幣141億2248萬元增資允能風力，投審會說，允能離岸風場將設置80座離岸風力發電機，並於2021年底前商轉。

經濟部投資審議委員會今天召開第1180次委員會議，會中核准及備查重大投資案件共6件，3件僑外投資和3件對外投資。

僑外投資部分，投審會核准德商YUNLIN HOLDING GMBH以新台幣141億2248萬元，增資允能風力發電，經營發電業，實行後將百分百持股。投審會表示，允能離岸風場位於雲林外海，計畫設置80座離岸風力發電機，預計2021年底前商轉。

日商信越化學工業株式會社申請以13億2000萬元增資信越電子材料，主要從事生產半導體製程用所需的光阻液，這次增資主要用於擴建廠房。

日商電化株式會社申請以7億4504萬元增資博錸生技，主要製造與銷售醫療檢測儀器、檢驗試劑，投審會說，這次增資是為了充實投資事業資金，因應將持續擴大市場、通路等營運需求。

對外投資部分，百德機械申請匯出6350萬美元，投資英國WINBRO GROUP UK LIMITED，未來持股比率將達百分百。投審會說明，百德機械是為了取得放電加工機軟體的研發能力，以及一線國際航空及工業渦輪發電機廠商客戶，期盼藉此切入國際航太及能源產業。

台塑資源股份有限公司申請匯出3億美元，對外增資澳大利亞FORMOSA RESOURCES AUSTRALIA PTY LTD.，未來將百分百持股，從事礦業開採與礦產品買賣業務，投資是為了轉投資澳洲鐵礦案，以穩定鋼鐵原料供應。

威強電工業電腦申請匯出28億1600萬港幣，投資英屬開曼群島威聯通控股公司，實行後將持股68.79%，作為可能的海外資本市場籌資主體，以利進行籌資規劃。（編輯：蘇志宗）1080923