海外資金專法效益持續發酵 引資規模突破25億元

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）鎖定在海外經商有成、帳上累計大量海外未分配獲利及有回台投資需求企業，國稅局主動出擊，輔導企業或台商回台投資，統計目前海外資金專法申請案已達14件，合計匯回規模達新台幣25.8億元。

中區國稅局今天表示，統計至今天，遞件申請適用「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（又稱海外資金專法）的案件已達14件，其中8案為企業申請案，匯回海外轉投資收益規模達16億9360萬元，6案為台商個人申請案件，匯回海外資金規模為8億8891萬元；14案中有3案已獲得核准通過。

中區國稅局指出，合計海外資金專法8月15日上路以來，累計海外資金匯回規模已達25億8251萬元，引資效益逐漸顯現。

以地區別來看，遞件申請案件中，北市國稅局有2案（皆為企業）、北區國稅局有5件（企業1件、個人4件）、中區國稅局5件（企業4件、個人1件）、高雄國稅局2件（企業1件、個人1件），南區國稅局則還沒有申請案出現。

中區國稅局說，以中區5件申請案為例，遞件企業大多是因應母公司有建廠、擴廠等實質投資需求，因此，趁著專法上路將海外轉投資收益匯回。

唯一一件個人申請案，同樣也規劃進行實質投資，後續將提出實質投資計畫交由經濟部審核，且這位申請人的同僚，同樣有意循此模式將海外資金匯回投資，預估後續將有更多個人申請案件。

中區國稅局表示，在輔導策略上，除舉辦座談會，請會計師公會協助向客戶進行宣導外，也主動出擊，接觸轄內知名或中大型企業；利用企業移轉訂價報告或營所稅申報書，鎖定可能有資金匯回需求的潛在對象，例如海外經商有成，或設有第三地境外公司並累計鉅額海外轉投資收益的企業等，直接找上門，提供稅務服務，面對面化解企業稅務疑慮。（編輯：趙蔚蘭）1080923