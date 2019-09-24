京元電5G題材唱旺 美系外資喊進目標價40元

（中央社記者吳家豪台北24日電）美系外資認為，晶圓測試廠京元電的5G基礎建設題材具吸引力，有望受惠於中國推動半導體產業在地化的努力及客戶組合多元化，給予加碼投資評等和目標價40元。

京元電股價今天開高，盤中高點來到38.2元、漲幅超過4.3%，成交量放大到2.63萬張。

美系外資發布研究報告，首度將京元電納入追蹤個股，並認為因美中貿易紛爭導致供應鏈不確定性升高，中國將持續推動半導體產業在地化，尤其中國正面臨重大轉型期，包括京元電在內的後端測試廠可望因此受惠於測試時間拉長和測試項目增加。

美系外資進一步指出，京元電主要客戶往往代表科技業未來數年的重要趨勢，例如人工智慧（AI）、5G以及用於自駕車的自動CMOS影像感測器等，應該可支撐京元電獲利；推估5G基地台將貢獻京元電2019年營收約15%，其中10%將來自華為子公司海思半導體的射頻元件測試，另外4%至5%將來自賽靈思的現場可程式化邏輯閘陣列IC（FPGA）測試。

美系外資表示，晶圓測試產業需要大量的前期投資，幾乎沒有變動成本，假設京元電產能利用率能維持在70%以上的高檔水準，毛利率將有改善空間，預期將從今年第2季的25%反彈走高到2021年的30%，給予京元電「加碼」評等和目標價40元。（編輯：郭萍英）1080924