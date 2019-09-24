資金動能強企業獲利轉正 法人：台股第4季看俏

（中央社記者韓婷婷台北24日電）全球寬鬆環境持續，資金動能增加，搭配台股企業獲利將於今年第4季轉為正成長，法人樂觀期待台股第4季行情，看好5G、AI人工智慧、雲端運算、塑化等產業。

永豐金證券表示，中國的去美化動作與加速5G產業推展，成為延燒到明年的投資主軸與產業焦點；此外，全球寬鬆環境持續，搭配台股企業獲利將於今年第4季轉為正成長，且延續至明年上半年，預估台股區間震盪，樂觀期待第4季行情。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈指出，美中貿易戰造成供應鏈移轉，為因應國際貿易主義的負面衝擊，東協與中國加速催生「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）；近期台商回流資金屢創新高，但仍需留意RCEP談判進展與對於台商資金的磁吸效果，以及政府是否會對新南向政策做出調整。

永豐投顧分析，中國對5G的加速推展，連帶牽引美國對於5G產業的重視，此一情況將使5G普及加速，另外華為對於5G手機的滲透率目標積極，同樣引動其他品牌廠商跟進，預估整體5G手機滲透率於2020年將超過15%；看好5G手機滲透率提高，以及高頻傳輸所帶動的材料升級商機，將讓台灣相關廠商上至晶圓代工、封測、IC設計、天線材料、散熱等族群受惠。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，去年下半年受全球經濟下行預期，及美中貿易戰影響，各大廠開始撙節資本支出，進入庫存消化期；經過3至4個季度的調整，市場對景氣衰退的恐慌降溫，今年第2季起，資本支出似有重新擴增的跡象。

唐祖蔭表示，以FAMG尖牙股為例，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）第2季資本支出已較第1季來得多，而谷歌（Google）、臉書（Facebook），預估將自第3季跟上腳步。整體4大尖牙股，今、明2年資本支出預估會較去年增加12.5%、10.5%，顯示科技業已擺脫上半年的谷底。

凱基開創基金經理人顏克丞認為，第4季台股受惠於轉單效應、企業獲利轉正、資金動能增加及高殖利率優勢，相關台股基金可望於下季引領風騷。

顏克丞認為，受到中美貿易爭端衝擊，中美2國對於台灣廠商的依賴程度明顯加深，帶動市場上修正（2020）年台灣經濟成長率，加上在聯準會「鷹中偏鴿」的貨幣政策下，資金行情持續發酵，且台股具有較高殖利率優勢，有機會吸引資金回流。

根據Bloomberg統計至8月12日止，台股擁有4.4%殖利率水準，不僅較馬來西亞、泰國、印尼、新加坡、印度及菲律賓等東南亞主要股市來得高，也傲視南韓、香港、日本及中國等亞洲主要股市。（編輯：張均懋）1080924