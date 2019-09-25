中國在地化測試需求增 京元電明年獲利衝高可期

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）晶圓測試廠京元電持續受惠中國半導體產業在地化轉型測試需求、加上5G基礎建設帶動，法人估今年獲利可創歷年次高，明年業績獲利有機會創新高。

美系外資法人報告指出，中國半導體產業在地化趨勢明顯，在轉型過程中，半導體晶圓需要更長、更繁複的測試階段，京元電在中國的測試機台測試時間將會拉長，業績可望受惠。

從客戶端來看，外資法人表示，京元電主要客戶涵蓋5G、人工智慧以及CMOS影像感測元件等領域，未來在自動駕駛應用可期，需要更多的晶圓測試量，有助京元電未來營運表現。

中國大廠華為（Huawei）持續深耕5G應用，基地台和手機晶片測試量持續增加，此外，蘋果（Apple）收購英特爾（Intel）旗下部分數據機晶片業務，對京元電是長期利多。

法人預估，今年京元電在5G基地台相關晶片測試業績占整體業績比重可到15%，其中，大約1成來自中國大陸晶片大廠射頻元件測試，另外，4%到5%來自美系現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）測試，5G應用成為京元電未來成長動能之一。

受惠測試機台稼動率提升，法人預期，到2021年，京元電毛利率可望達到30%。

展望下半年業績表現，法人預估，京元電第3季業績可望季增超過15%，上看17%到19%，創歷年單季新高，第4季業績可望續季增5%到7%之間，再創單季新高。

展望今年，法人報告預估，京元電今年整體業績可望成長超過20%，估今年業績有機會站上新台幣260億元，創歷年新高，今年獲利可望創歷年次高，每股純益可逼進2.4元，明年業績可望再年增10%到15%，業績和獲利續創新高。（編輯：郭萍英）1080925