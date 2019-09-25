盤中零股交易不採逐筆 顧立雄：3大考量

（中央社記者劉姵呈台北25日電）台股盤中零股交易將在明年第3季上路，規劃採分盤交易，每10分鐘撮合一次；針對立委質疑盤中零股交易為何不跟進明年的「逐筆交易」新制，金管會主委顧立雄表示，主要有風險控管、券商建置系統成本、與整股要有區隔3大考量。

根據台灣證券交易所指出，現行台股零股交易買賣申報時間，是在盤後下午1時40分起至2時30分止，於申報截止後以集合競價方式一次撮合成交，零股買賣在時間與成交機會上均受限制。因此，為滿足投資人於普通交易時段買賣零股需求，推動盤中零股交易。

盤中零股交易買賣申報時間為上午9時起至下午1時30分止，收受買賣申報期間實施試算行情資訊揭露，於上午9時10分開盤，每隔10分鐘分盤集合競價方式撮合成交。而現行台股整股交易撮合方式是「集合競價」，以每5秒撮合一次的頻率進行，證交所也規劃，將在明年3月23日改為「逐筆交易」，意即隨到隨撮。

民進黨立委施義芳今天於財委會質詢時表示，目前在逐筆交易的擬真平台上，投資人在網路上的回饋聲量很正面，既然台股逐筆交易撮合新制將在明年正式上路，為何盤中零股交易不能也採逐筆交易的方式進行。

對此，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，零股交易不採逐筆交易主要有3大考量，第一是風險控管；第二是成本考量，像是考量到中小型券商的系統建置成本；第三是避免影響個股交易，希望零股與整股有明顯的區隔。

顧立雄強調，「我們希望循序漸進，逐筆交易已經讓我們戰戰兢兢，希望盤中零股交易能有所區隔。」

施義芳認為，如果零股交易採10分鐘撮合，假單的問題才會更多；顧立雄則表示，針對委員提出縮短撮合時間，會請證交所蒐集外界意見，研議縮短交易時間的可行性，並承諾會在1個月時間，將零股賣賣的問題整理成報告，送至財政委員會。（編輯：郭萍英）1080925