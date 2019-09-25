元大金對元大人壽現增140億 盼成第3大獲利引擎

（中央社記者劉姵呈台北25日電）元大金今天通過對元大人壽現金增資新台幣140億元，已經是連續第3年增資。元大金表示，此次增資有響應政策、降低增資頻率與推升集團綜效3大原因，希望元大人壽成為證券、銀行外的第3大獲利引擎。

元大金於新聞稿中表示，元大人壽2019年6月底資本適足率為327%，淨值比為5.37%，均遠高於主管機關現行對壽險業者資本要求，且已於2018年由虧轉盈，年度獲利2.77億元，但考量以下因素，決定於年底前再對元大人壽注資，將待元大人壽董事會通過並經主管機關核准後辦理。

元大金也提出此次增資有3大原因，包括第一，響應主管機關政策，受2018年底壽險業者淨值大幅波動影響，金管會近來持續呼籲壽險業者應儘量以普通股增資健全財務，為響應主管機關「晴天先積糧」的政策，在集團整體資源利用與綜效最大化的前提下，元大金對元大人壽現金增資，以厚實壽險子公司資本。

第二，降低增資頻率，元大金指出，元大金過去已分別於2017年與2018年對元大人壽分別增資40億元與10億元，不過考量元大人壽未來仍有業務擴增的資本需求，為降低頻繁分次增資造成的各項作業成本，擬提高本次增資金額。

最後則是為了讓金控資源配置更有效率化，並推升集團綜效。元大金指出，近年於證券及銀行的併購案綜效顯著，現已發展為台灣唯一的證券、銀行雙引擎金控，且銀行與證券體系各子公司皆穩健成長中。

元大金表示，為持續推升集團整體經營綜效，效率化資本配置，在確保各項財務指標（雙重槓桿比、負債淨值比等）均維持穩健水準下，對元大人壽挹注充分的資本，以支持其財務及業務發展。

元大金也指出，壽險為未來重要策略發展業務，元大金現以現金增資支援壽險子公司中長期業務發展所需的資本，期望能在現行證券、銀行雙引擎下，發展壽險為第3大獲利引擎。（編輯：黃國倫）1080925