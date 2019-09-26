預報崩塌與水濁度飆升 遠傳攜手水利署

（中央社記者江明晏台北26日電）電信業拓展新動能，遠傳運用大數據、人工智慧、物聯網技術與雲端運算等技術，攜手經濟部水利署，發表全國首例「線上崩塌與濁度預報系統」，有助政府防災應變工作。

遠傳電信瞄準ICT領域，運用大數據、人工智慧、物聯網技術與雲端運算，聯合智慧水務品牌興創知能公司，協助經濟部水利署台北水源特定區管理局，研發出全國首例「線上崩塌與濁度預報的智慧安防系統」，運用AI技術建立預測模型，有效預估崩塌發生機率與濁度上升情形，並透過自動化系統提供管理者詳細的預報資訊，以提升政府防災應變工作的效率與效能。

遠傳表示，本系統也同步在台北世貿一館舉辦的2019年首屆「台灣國際水週（TIWW）」中展出。

遇到颱風來襲時，若引發山坡地大量崩塌，易造成河川水濁度飆升、自來水停水及黃濁水，為了預知水濁度以提前決策因應，台北水源特定區管理局要求此智慧安防系統必須做到以小時為單位的崩塌與濁度預報。

遠傳表示，運用多元AI人工智能分析技術，建立崩塌預測及濁度預測模型，目標達到逐時預報6小時後崩塌發生機率、濁度可能上升情形，為防災工作爭取寶貴的應變時間。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳近年更積極發展大人物（大數據、人工智慧、物聯網）與5G創新技術，結盟產業夥伴串聯生態圈，開發各種智慧應用，橫跨智慧車聯網、智慧路燈、智慧環境監測、智慧節能、智慧醫療、智慧工廠等範疇，更投入民生領域智慧應用。（編輯：張均懋）1080926