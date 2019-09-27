看好人口紅利內需成長 經部新南向推雙印潛力股

（中央社記者廖禹揚台北27日電）美中貿易情勢紛擾，除引導將高附加價值產線轉移回台，經濟部也輔導業者將勞力密集產業移轉至新南向國家轉移風險，其中人口紅利相對較大的雙印市場，成為值得關注的潛力股。

經濟部統計處今天公布當前經濟情勢概況報告，特別針對印度及印尼經貿市場進行分析。

統計處副處長王淑娟表示，台商目前至新南向國家投資首選為越南，但越南土地及勞力等成本也因此墊高，可能是未來投資時需要考慮的因素，而過去較少台商注意的印度與印尼在新南向國家中是相對大經濟體，人口紅利龐大、內需市場正在發展，勞力成本也相對低廉，是投資潛力股。

觀察兩國經貿情勢，根據IHS Markit最新預測，印度及印尼今年經濟成長率分別為6.1%及5%，未來3年可望持續快速擴張，成長率預估都在5%以上；印度人口在2018年達到13億，僅次於中國大陸，印尼人口則有2.6億，為全球第4大，兩國GDP規模則分居第7及第16位，合計占全球4.4%。

值得注意的是，在貿易情勢緊張、全球經濟成長放緩、需求走弱情況下，印度今年上半年出口仍年增2.5%，主要來自化學品及運輸工具出口成長貢獻。

王淑娟說明，印度主要出口市場為美國，上半年對美出口成長5.9%，但觀察主要出口品項，醫藥製劑及渦輪噴射引擎都不太算是受貿易戰影響範圍，顯示印度以其產業特色，仍在國際貿易上取得優勢地位。

印尼上半年出口則下滑9.3%，王淑娟指出，印尼出口商品與原物料較相關，因此在全球需求減少時受影響大，不過，王淑娟也說，即使外銷表現不理想，當地市場需求也是投資時考慮的重要因素，印尼人口紅利應還是能為其保持內需市場優勢。

觀察台商對雙印市場投資狀況，統計處指出，台商近年對印度投資熱度增加，從2013年至2019年8月核准赴印度投資金額達6.2億美元，在1952年至2019年8月累計總額中占81.4%；其中超過6成為製造業，批發及零售業占20.7%，金融及保險業占10.1%。

2013年至2019年8月核准赴印尼投資金額則為9.5億美元，占1952年至2019年8月累計總額的59.6%，同樣也是製造業占比最高，達55.5%，金融及保險業以40%居次，批發及零售業3.6%。

王淑娟表示，美中貿易戰紛擾不斷，全球供應鏈重組，經濟部也持續輔導台商分散生產基地，並藉由產業鏈結高峰論壇強化雙印市場連結，並將相關資訊提供給產業，以利掌握成長商機，希望帶動新一波南向投資契機。（編輯：楊玫寧）1080927