國巨順利填息 被動元件股價強勢表態

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）被動元件市況回溫，美系外資法人看好大廠國巨後市，國巨盤中最高來到270元，大漲9.53%，也順利填息，被動元件族群也連袂強勢表態。

禾伸堂盤中攻上漲停100元，華新科盤中最高來到188.5元，大漲8%，是5月上旬以來波段高點。此外奇力新盤中最高來到89.1元，漲6.3%。立隆電盤中漲幅也有3.5%，日電貿漲3.6%，興勤盤中漲幅超過3%。

美系外資法人報告指出，被動元件庫存下降、產品平均銷售價格（ASP）持穩，加上中國5G智慧型手機需求拉抬，被動元件市況回溫。

法人指出，今年下半年積層陶瓷電容（MLCC）的平均銷售價格穩健，在經銷商庫存去化後，預估今年第4季國巨的庫存水位將回到90天左右，預估到明年下半年，國巨的平均稼動率可回到60%左右。

在5G智慧型手機被動元件需求，法人表示，平均每支5G智慧型手機所需MLCC元件，相較於4G機種多出10%到30%左右，當日本和韓國相關被動元件廠商轉向高階和車用領域，國巨和其他台灣和中國被動元件廠商可望因此受惠5G手機的拉貨力道。

在產能規劃，法人指出，今年到明年2020年，國巨和華新科持續維持有紀律的產能擴充，規模大約在5%到10%區間，主要集中在高階的工業和車用MLCC產品、

本土法人日前報告指出，第4季MLCC價格壓力減輕，預估下滑幅度約3%到5%區間、部分訂單有機會遞延到10月出貨、提前在12月可能會有被動元件拉貨潮，有助國巨和華新科第4季業績持穩。（編輯：楊凱翔）1081001