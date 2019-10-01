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搶攻東京奧運赴日潮 銀行推主題卡

最新更新：2019/10/01 20:03

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）2020東京奧運即將於明年7月登場，看準民眾躬逢其盛帶來的赴日刷卡商機，多家銀行推出東京奧運主題信用卡，搭配最高3%日韓刷卡現金回饋以及雙人遊抽獎機會，積極搶市。

兆豐銀行表示，去年赴日遊客超過482萬人次，依據內部調查，今年1到8月無論是海外實體簽帳金額或交易筆數皆由日本奪冠，可預期2020年東京奧運登場，將再創日本刷卡交易量新高。

為把握2020東京奧運帶來的赴日旅遊熱潮，目前有多家銀行推出卡面以東京奧運為主題的信用卡，搭配不同東京奧運主題商品，消費滿額即贈送；用戶累計消費至一定金額，可再獲得Visa東京奧運主題雙人遊抽獎機會。

至於民眾最關心的國外消費刷卡回饋，以日韓刷卡回饋為例，兆豐推出的「利多御璽卡」全新卡友現金回饋最高3%、其他卡友2.3%；合庫「活力御璽卡」則推出國外消費2%無上限現金回饋；玉山「only卡」採紅利回饋方式，視累計消費金額累計紅利點數。

此外，各家銀行也推出相關優惠搶客，舉例來說，兆豐「利多御璽卡」針對符合特定條件用戶，提供免費機場接送1次，全球機場3次使用免費貴賓室，以及任刷3筆1288元免費享大杯星巴克美式咖啡等優惠；玉山「only卡」則有指定廉航機票官網購票享10%優惠（每季上限2000元）。（編輯：林興盟）1081001

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