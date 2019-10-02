太平島2次探勘油氣 沈榮津：若有開發商會搶著來

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）太平島挖石油事件持續受到各界關注，經濟部長沈榮津今天表示，中油曾兩度赴太平島，不過，所得資料均無法證實有油氣蘊藏，「若太平島有利可圖，外國開發商三更半夜也會來」。

高雄市長韓國瑜去年競選時曾提及在太平島開採石油，不過，日前否認太平島挖石油為他的政見，太平島開採石油事件持續受各界矚目。經濟部長沈榮津今天出席立法院經濟委員會，專案報告「石油探勘績效及台灣周邊海域石油探勘情形」，並率相關主管列席及備詢。

沈榮津說，中油曾在民國70年到太平島鑽一口地質探勘井，不過，鑽遇的地層都是珊瑚礁層，鑽深僅523公尺，獲得地質資料，無法證實有油氣蘊藏。

他報告時指出，外交及國防委員會在101年決議請經濟部到太平島進行地質調查、物理探測、圖資測量及補給鑽探基地的可行性評估，因此，102年至106年，經濟部運用石油基金委託成大研究發展基金會、台灣大學及中油探採事業部團隊，進行南海非生物資源的科學研究計畫。

他說，目的是宣示台灣在南海海域的主權和提升油氣蘊藏量，並且了解區域地質構造，搜集礦區的地質資料、在鄰近海域進行研究與調查。然而，上述研究計畫均無法證實太平島區域有油氣蘊藏。

國民黨立委廖國棟質詢時表示，太平島挖石油是藍綠共識，就是要經濟部開發，太平島未來到底要不要開發？沈榮津答詢時回應，中油會依照地質條件、油氣條件等資料分析，不過，目前沒辦法證實地底下有油氣。

廖國棟表示，各國都認為太平島周遭有油氣，經濟部態度應該更積極。沈榮津則說，「如果太平島有利可圖，外國開發商三更半夜也會來」，不過，還是謝謝委員提醒。

沈榮津說，中油每年有編列探勘預算，不過，以印尼、查德以及澳洲外國礦區為主，未包含太平島探勘，期盼各界不要混淆。（編輯：林孟汝）1081002