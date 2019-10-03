亞太電增資 林之晨：台灣大評估是否參與

（中央社記者江明晏台北3日電）為充實5G銀彈，亞太電信2日股東臨時會通過增資案，身為股東的台灣大是否要參與，台灣大哥大總經理林之晨表示，「還在評估中」；而台灣大創新應用持續「研發原子彈」，未來會陸續引爆。

5大電信業者全數遞件參與5G競標，國家通訊傳播委員會（NCC）擬進一步放寬5G「三共」原則，讓未得標頻譜的業者能和其他得標廠商共網、共頻，電信業未來的競合受到市場關注。

亞太電信與台灣大哥大在4G時代有網路合作，未來在5G是否會在頻譜與網路繼續合作？林之晨今天出席「台灣大哥大日月潭花火音樂會」記者會，會後對此表示，目前看來亞太電會自己競標頻譜，且可說是「勢在必得」，而亞太電2日股東臨時會通過增資案，身為股東的台灣大是否要參與，他表示，「還在評估中」。

針對台灣大在5G的應用發展，林之晨表示，不需要一直專注探討「純5G」的應用，認為這是一個「偽議題」，因為消費者重視的是實際體驗。

他舉例，台灣大這次配合iPhone 11推出的「好價在」，保證二手機價格，解決消費者痛點，而不是一個單純4G或5G應用，後續台灣大還有很多創新，目前還在「研發原子彈」，未來會陸續引爆；在車聯網上，台灣大仍是特斯拉最重要的合作夥伴，雙方一直有在洽談新的合作，也會延伸到5G上。

林之晨以自駕車為例，自駕車不是只有在5G的時代才能實現，他現在每天上午都是坐上自己的特斯拉，並開啟自駕功能「讓它載我來上班」，目前自駕車遇到比較大的困境可能是在法規問題。

針對蘋果iPhone 11的銷售，林之晨說「非常好」，比去年多3至4成，Pro版本的夜幕綠可能要到月中才有望緩解。

邁入第12年的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將在10月19日登場，今年再度邀請歌手李佳薇、卓義峯登台、百人編制的台大合唱團，搭配樂興之時70人管絃樂團，全新演繹蔡依林歌曲「玫瑰少年」、李宗盛的「山丘」，林俊傑「偉大的渺小」，以及茄子蛋的「浪子回頭」等曲目。

首次參與2019「台灣大哥大日月潭花火音樂會」的林之晨表示，今年音樂會主題巧妙運用「19」諧音Enjoy，設定為「享受不凡（Enjoy Magnificent）」希望大家去細細品味生命的每個階段。

由台灣大哥大與日月潭國家風景區管理處共同主辦的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」每年都吸引不少民眾，舉辦11年來，參與人數總計超過28萬人次，為當地創造觀光熱潮。（編輯：張均懋）1081003