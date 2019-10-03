科技成貿易戰武器 李紀珠籲台灣儘速因應

玉山科技協會理事長李紀珠（右）指出，科技成為國際競爭使用的武器，掌握關鍵技術的國家以此作為手段，達成其他目的將成常態。台灣在這波科技戰應儘速因應，避免受到影響。中央社記者吳柏緯攝 108年10月3日

（中央社記者吳柏緯台北3日電）玉山科技協會理事長李紀珠指出，科技成為國際競爭使用的武器，掌握關鍵技術的國家以此作為手段，達成其他目的將成常態。台灣在這波科技戰應儘速因應，避免受到影響。

台灣玉山科技協會今天舉行年度會員大會，以「全球科技戰，台灣的挑戰與布局」為主題，鴻海董事長郭台銘出席致詞，前行政院長張善政、和碩聯合科技董事長童子賢、行政院政務委員龔明鑫、旺宏電子董事長吳敏求進行專題座談。

李紀珠指出，選定以「科技戰」為年會主題，主要是有感於美中貿易戰以來，科技已經逐漸成為國家之間競爭時所使用的「殺傷性武器」。將科技作為武器，不論對消費者或是產業，都不是一件好事，而且還會傷害到國家的科技創新能力。

李紀珠說明，科技戰肇因於美中貿易戰，背後的原因看似是來自於違反公平貿易、未保護智慧財產權，但是接連幾回合的交手後，可以觀察，更深層的原因是兩大強權國家存在著不同的政治與經濟體制，而且其中一個國家崛起的背後存在著一些不公平競爭，因此造成擔憂與不信任。

李紀珠進一步指出，這樣的科技戰模式恐怕不會是一時就能解決，而是會持續很長一段時間。此外，以科技為手段，達成其他目的的方式，也很有可能變成常態。

以近日的日韓貿易戰為例，李紀珠說明，雖然兩國間的摩擦是來自於二次世界大戰的徵用工事件，但是最後日本卻選擇限制出口關鍵科技元件到韓國，盼藉此解決問題。

李紀珠分析，當科技變成手段，管制變成常態，原本在WTO架構下的全球科技產業鏈布局會受到影響。台灣是出口導向的國家，而且在全球科技產業鏈的參與度很高，可以想見，台灣的科技布局在這場戰役下會受到衝擊。她強調，台灣應儘快因應並面對這個挑戰。（編輯：張均懋）1081003