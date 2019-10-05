準備退休金要趁早 專家對不同年齡層提建議

（中央社記者劉姵呈台北5日電）根據世界銀行（World Bank）建議，退休金準備至少要維持退休前所得約6成，才能維持生活品質；為因應少子化與超高齡化社會來臨，金融專家紛紛提出對不同年齡層的退休準備建議。

首先，在20至30歲的年輕族群方面，政大風險與保險研究中心主任黃泓智表示，年輕人受限於薪資，但是還有足夠的時間可以累積，建議最基本的，除了公司每個月額外幫勞工提撥薪水的6%到勞退帳戶外，年輕人也可以自提6%。

中國信託銀行個金營運處總處長楊淑惠也認為，退休金應及早開始準備，且年輕人切記要適時盤點可用資金、選定投資標的並貫徹執行。舉例來說，年輕族群可考慮以股票配置為主的積極型投資組合，股票以國家區域股為主，輔以新興市場股，占比約6成或8成；債券則以高收益債搭配新興市場債為主，占比約4成或2成。

再者，30至40歲的中產階級，雖處於資產快速累積時期，但家庭生活開支、子女教育金花費高，楊淑惠也建議，退休準備以選擇穩健成長的工具為主，考量報酬與風險管理，投資策略建議可採股債平衡，抵抗資產規模放大後所增加的風險。

此外，這類族群有一定收入及存款，也應檢視保障缺口，全球人壽表示，當平均壽命愈來愈長，最好提前準備失能照顧的保障，像是失能險的失能分級是根據殘廢等級表，給付明確；若長期失能，可以加碼給付，補強未來長期照護所需的費用。

最後，若是40歲至50歲的屆退族群，資產累積到一定的程度，擔心不小心把退休金花掉或是挪為他用，台灣人壽也建議，可選擇年金險用「分期給付」的方式，將努力累積下來的退休金，轉為每個月可領固定收入，一直到身故或至110歲，創造出退休後的穩定現金流。（編輯：鄭雪文）1081005