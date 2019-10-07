超視堺台廠84億元貨款 SDP：將履行付款

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）日本SDP株式會社表示，在中國大陸投資超視堺，相關台灣廠商金額新台幣84億元尚未交貨或尚未付款，將完全依照當初的採購合約條件，履行付款作業。

日本堺顯示器株式會社（SDP）代表取締役副社長谷口英男今天傍晚發布聲明表示，有關SDP在中國大陸投資超視堺、大量生產時程延後6個月至2020年4月所產生一些新聞媒體的報導，不全然正確。

SDP指出，相關案件總採購金額60%已支付貨款，完全沒有問題。

SDP並表示，相關案件已採購但尚待付款占總金額的40%左右，其中日系廠商占大概40%，絕大多數廠商已同意公司所提條件。

至於台灣廠商金額新台幣84億元尚未交貨或尚未付款，SDP指出因台灣供應商多屬中小企業，針對台灣的供應商將完全依照當初的採購合約條件，履行付款作業。

位於中國廣州超視堺10.5代全生態產業園，由日本堺顯示器株式會社（SDP）轉投資成立，先前是由鴻海集團創辦人郭台銘個人攜手日本夏普（Sharp）合資SDP，布局中國廣州增城面板廠。不過谷口英男9月中旬聲明指出，郭台銘因個人因素，已出讓SDP股份，因此廣州堺工廠營運，與郭台銘無關。（編輯：黃國倫）1081007