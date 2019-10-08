儒鴻第3季營收突破70億元 可望逐季增溫

（中央社記者潘羿菁台北8日電）紡織股王儒鴻今天公告9月營收為新台幣22.55億元，年增2.6%，月減9.2%；累計第3季營收72.01億元，提前在第3季站上70億元大關。展望儒鴻第4季進入出貨旺季，估計可呈現逐季墊高格局。

儒鴻董事長洪鎮海日前表示，下半年營運將優於上半年，明年好過今年。儒鴻今天公告9月營收並未刷新紀錄，表現不如預期，儒鴻強調，單月適逢船期安排銜接，應以季營收觀察走勢。

值得注意的是，以往儒鴻每年第4季營收會站上70億元關卡，今年罕見在第3季就達陣，隨著越南美春廠與展鵬廠的產能優化，持續帶動稼動率提升；另外，外包產能跟著增加，同步推升第3季營收達72.01億元，較去年同期成長10.4%，季增37.6%。

累計今年前9月營收為203.84億元，年增1.8%，為今年以來首見正成長。

第4季為儒鴻傳統出貨旺季，法人認為，第4季營收將會比第3季好，保住單季70億元不困難，是否能一舉突破去年第4季營收最高峰75.5億元，值得注意。另外，法人預估下半年獲利至少每股稅後純益（EPS）9元，有機會力拚10元，全年度可望站上16元水準。

洪鎮海先前指出，明年將新增3至5個客戶，同時既定客戶訂單同步成長，現階段訂單能見度已達明年6月，明年動能會比今年更加強勁。

至於儒鴻斥資1.7億美元在印尼設廠，目標3年內成衣廠月產能達到200萬件、布廠月產能100萬公斤，目前成衣廠先行，最快2021年第1季量產，初期為月產100萬件。

儒鴻今天股價收在平盤413.5元。（編輯：張良知）1081008