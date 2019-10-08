網路投保旅平險受青睞 前8月賣出66.7萬件

（中央社記者劉姵呈台北8日電）金管會保險局今天公布前8月網路投保情況，截至今年8月底，壽、產險網路投保銷售件數中，以旅平險賣的最好，合計賣出高達66.7萬件。

金融監督管理委員會保險局統計，到今年8月底，網路投保壽險金額為新台幣19億7100餘萬元，較去年同期增加8億8000餘萬元，年增80.75%，件數是31萬9000餘件。

保險局也統計，壽險網路投保保費收入最多的前三名險種，依序是利變型年金險18.8億元，有1.3萬件；第二為旅平險4397萬元，有11萬件；第三則是定期險521萬元，有604件。

再者，到今年8月底，產險網路投保保費收入為8億9700餘萬元，相較去年同期增加48.8%，件數為153萬餘件，保險局副局長張玉煇表示，產險件數其中增加最多的險種是旅平險與汽車險（包含強制險與任意險）。

保險局也指出，產險網路投保保費收入最多的前三名險種，依序為汽車險5.04億元，有38.2萬件；第二名是機車險1.62億元，21.4萬件；第三名是旅平險1.43億元，有55.7萬件。

綜合來看壽、產險網路投保銷售件數，以旅平險合計賣出66.7萬件最好，產險業者也表示，因旅平險保障包括意外醫療、急難救援與班機誤點，最晚可於出發前1小時為自己與家人投保，為旅遊全程可能發生的意外傷害、行程延誤或行李損壞的風險備齊轉嫁措施，8月又正值暑假出遊旺季。

保險局也統計，前8月網路投保保費收入前三大壽險公司，分別為國泰人壽9.68億元、富邦人壽5.37億元、台灣人壽2.03億元；產險公司前三名則為富邦產險3.21億元、新安東京海上產險1.83億元、國泰產險1.01億元。（編輯：黃國倫）1081008