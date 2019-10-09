看好台灣離岸風電 日商JERA入股海能

（中央社記者廖禹揚台北9日電）麥格理資本及上緯新能源共同持股的海能風電將進入施工階段，麥格理資本今天宣布，繼海洋風電後，日商JERA將再入股海能風電，預計持股49%。海能風電目標2021年完工。

麥格理資本今天發布新聞稿表示，日本東京電力集團與中部電力集團合資公司JERA繼去年參與投資示範風場海洋風電專案，將再入股海能風電開發案，與麥格理資本、上緯新能源共同開發。

麥格理資本表示，待經濟部投資審議委員會審查許可後，麥格理資本與上緯新能源合計保留海能風電51%股權，其餘49%轉由JERA持股。

麥格理資本全球聯席主席Daniel Wong透過新聞稿表示，經過2年時間開發，海能風電已準備進入施工階段，規模將是海洋風電專案的3倍，完工商轉後將成為全台發電量最大的離岸風場。

JERA事業開發本部副本部長矢島聡則表示，繼去年參與投資海洋風電專案後，很高興透過投資海能風電，與麥格理資本進一步合作。而除目前在台的天然氣民營電廠專案外，很榮幸能參與台灣大型離岸風電開發案。

位於苗栗縣外海的海能風電總裝置容量規劃為376MW，預計使用47部8MW風機，目標在2021年完工，商轉後預估可為38萬戶家庭提供潔淨用電。（編輯：鄭雪文）1081009