放牛吃草護太陽能光板 台電研議牛電共生可行性

（中央社記者蔡芃敏彰化9日電）台電今天表示，為避免雜草遮蔽太陽能光板，縮短光板壽命，台電正在研議「牛電共生」可行性，藉由黃牛吃草，節省除草經費，擬先在小型電廠試行。

根據政府規劃，太陽光電在2025年裝置容量將達20GW。台電今天舉行「彰濱太陽光電暨彰工（III）風力發電啟用典禮」，彰濱光電是全台最大地面型光電場，系統正式發電後，預計每年約可產生近1.3億度的電量。

台電再生能源處太陽光電廠長林恆山表示，太陽能光板需要用心維護，若過多土塵會影響太陽能板效率，若種植草可以減緩塵土遮蔽。但光板如果長期被雜草遮擋，被遮蔽的太陽能光板會產生「熱斑效應」，熱斑恐怕會毀損組件，縮短太陽能光板壽命，影響發電效益。

林恆山說，光電廠必須定期清洗光板、除草，若以彰濱工業區的光電場來看，每年運維費用約新台幣4000萬元。他舉例，若整個廠區要進行除草，一次需要花上百萬元，一年費用相當可觀。

他強調，台電講求環保，不會施放除草劑，也以清水洗淨太陽能光板，而非清潔劑。

要維持廠區植栽，又不希望因雜草導致光板產生熱斑效應，同時盼降低成本，台電參考國外電廠作法。林恆山說，國外部分太陽能電廠養殖鴨、鵝、羊，放養動物解決雜草，以動物取代除草機，大幅節省植被修剪費用支出。此外，太陽能電廠養殖的動物能從「綠電廠到餐桌」，成了另一門生意。

林恆山表示，由於羊隻性情好動，恐怕會破壞太陽光能板，暫時剔除名單，而黃牛性情溫馴，台電已經購入2隻黃牛，有望先在桃園電廠先試養，再進一步研議「牛電共生」可行性。（編輯：楊玫寧）1081009