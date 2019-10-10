迎5G新時代 電信業拚創新應用

（中央社記者江明晏台北10日電）在政策快馬加鞭下，台灣將在年底前進行5G釋照競標，預計明年正式進入5G時代，電信業者積極備戰，除開拓創新應用，也串聯上下游產業，打造5G生態系。

國內5G第一波釋照競標將從今年12月10日開始，預計明年1月完成釋照，電信業者力拚明年下半年5G商轉，電信三雄更分頭成立「國家隊」，角逐5G商機。

2018年1月，中華電信成立「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，與國內外產、官、學、研界逾40個機構及企業結盟，共構「端到端」的5G產業鏈。

隨著5G科技即將商用化，中華電信期待能開拓更多5G創新應用，投入AI人工智慧、大數據應用、物聯網、自駕車等未來經濟關鍵領域。

中華電信已展開布局垂直場域，陸續在台北南港展覽2館、台北流行音樂中心、林口新創園區、故宮等地打造5G試驗場域，也在中華電信學院綠能智慧園區內，建置「5G通訊實驗網路」及中華電信自主研發的「5G智慧化邊緣資料中心」，打造大頻寬與低延遲無線傳輸環境。

台灣大哥大企業用戶事業群副總經理暨營運長吳傳輝先前表示，台灣大近年來在製造業、農業、健康照護等領域，都已有運用物聯網（IoT）技術的案例，實現智慧城市、智慧停車、智慧量表、智慧零售、智慧節能的願景；同時，明年在5G商轉驅動下，垂直應用領域將能開展出更多的商機。

台灣大哥大同時將新莊棒球場打造為全台灣第一座智慧球場，成為第一個從球場出發結合鄰近商圈的全方位「5G智慧示範區」。台灣大於7月30日已宣布成立智慧應用生態系「5G超盟」，集結近百產業鏈廠商，也規劃帶領國內物聯網生態系進軍國際。

遠傳電信則針對5G發展與垂直產業的合作積極投入，不僅陸續成立「遠傳5G實驗室」、「遠傳5G先鋒隊」，更與台北市政府、工研院等垂直場域產業合作，於內湖運動中心提出「5G新創體驗方案」，供各類有興趣廠商申請5G device IoT與新創應用服務測試。

遠傳並成功向NCC申請PoB（Proof of Business）創新實驗計畫，成為全國第一個通過PoB實驗申請的電信業者，協助企業在實驗階段即導入商業模式，加速產業應用接軌市場。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳積極以5G「大人物」專長與產業合作，除了打造5G試驗場域，更有團隊提供5G技術奧援，目標串聯5G上下游產業鏈，帶動台灣產業創新升級。

亞太電信與台灣之星也積極為5G創新應用備戰，亞太電信力拚跳脫傳統電信產業，轉型為新科技服務企業的營運商，以「雲移物大智網＋機器人」為發展藍圖，全面推出8大智慧生活應用，率先推出各種Pre-5G創新應用，運用「人臉辨識服務」整合相關應用與系統，在智慧零售、智慧銀行、智慧製造等領域推動。

台灣之星也積極擴展物聯網的合作版圖，截至2019年8月，客戶數年增率54%、門號數年成長近2.6倍，應用深入24項領域，同時也結盟產業夥伴。今年除攜手網通設備大廠諾基亞（NOKIA）構建「5G實驗室」，也與中嘉集團策略結盟，看好5G行動上網帶來的影音串流（OTT）商機，預期未來手機與有線電視系統將有更多內容相互整合。（編輯：張良知/楊凱翔）1081010