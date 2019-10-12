貿易戰意外進展 法人：台股有望戰今年新高

（中央社記者韓婷婷台北12日電）美中達階段性貿易協議，台股國慶長假期間道瓊上漲652.5點，漲幅達2.49%，其中Apple及台積電ADR均創新高，有利台股下週一挑戰11000點關卡，法人更看好第4季有機會挑戰11270點近年新高。

美國總統川普宣布美中達成「首階段」貿易協議，為終結貿易戰打下基礎，全球股市均受到激勵大漲。美股11日全面走高，統計10月10日至12日台股國慶長假期間，道瓊指數共上漲652.5點、漲幅2.49%，NASDAQ上漲233.26點、漲幅2.98%，費城半導體指數上漲76.68點，漲幅達到5.06%。

美股個股表現方面，包括APPLE（蘋果）、Skyworks、Onsemi、美光、Qorvo、Netflix、NXP、Xilinx（賽靈思）、Teradyne（泰瑞達）、AMD（超微）、阿里巴巴、花旗、GE等重要個股累計漲幅均超過5%；台積電存託憑證（ADR）漲幅也有3.27%，並創下新高，蘋果股價同樣創下新高。

統一投顧董事長黎方國表示，10日展開的美中新一輪貿易談判，雙方關係一度生變，讓緊張情勢升溫，種種跡象都讓市場轉向悲觀看待，週四美股期貨一度大跌300多點，沒想到竟然達成首階段協議，完全出乎意料之外。

由於美中雙方的意外進展不在市場預料中，激勵美股大漲，加上英國脫歐露曙光，國際上2個不確定干擾因素突然都雨過天晴，對資本市場是好事，人民幣貶值趨勢也見到止穩轉升，對亞洲區域的貨幣有提升的效果，原本外逃的資金有機會回流。

黎方國表示，負面因素淡化，配合第4季陸續傳出接單熱絡的好消息，對股市有激勵作用，台灣明年1月有選舉，政策面支撐下預料台股易漲難跌，指數下週可望重回11000點關卡，近年的指數高點11270點有機會在第4季突破。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則認為，美中貿易戰有第一階段的貿易協議，原訂15日將2500億美元銷美中國貨品加徵關稅稅率從25%上調為30%，雙方達成第一階段協議後，美方將延後上調舉措。但關稅問題仍在，干擾因素還是未完全去除，不過短線對股市是利多，加上目前資金行情有利台股續強。（編輯：張均懋）1081012