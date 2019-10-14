施振榮：台灣示範人文應用 有助在國際交朋友

工業技術研究院14日舉辦年度專刊發表暨台灣科技服務新生態創新論壇，宏碁集團創辦人施振榮演講時呼籲，台灣需要在現有基礎上建構新的核心能力，在人文應用方面可以做出更多示範。中央社記者吳家豪攝 108年10月14日

（中央社記者吳家豪台北14日電）宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮今天表示，台灣需要在現有基礎上建構新的核心能力，在人文應用方面可以做出更多示範，有助台灣的國際朋友變得更多。

工業技術研究院今天舉辦「2019工研院年度專刊發表暨台灣科技服務新生態創新論壇」，發表年度專刊「創生態：科技加值 服務匯流」，並邀請施振榮等專家針對台灣科技服務新生態的市場契機提出產業見解。

總統蔡英文今天宣布由台積電創辦人張忠謀出任今年APEC經濟領袖會議領袖代表，施振榮受訪表示，張忠謀具有國際觀，可以跟各國領袖進一步建立友誼。台灣在國際各方面的合作，最關鍵的還是台灣可以提供什麼貢獻。

施振榮說，台灣需要在現有基礎上建構新的核心能力，以往在高科技領域，台灣具有相當的條件，未來在人文應用方面也可以做出更多示範，如此一來台灣的國際朋友就會越來越多。

現場媒體關注文化科技發展聯盟發起的1億元文化科技種子基金進展，身為聯盟召集人的施振榮表示，將以聯盟的指導委員為主開始募集基金，最近將舉辦說明會，目標今年底前募集完成，正在構想和討論哪些標的適合投資。由於每個標的投資金額規劃不超過1000萬元，預計至少有10個投資標的。

施振榮今天受邀以「千倍機會的服務業國際化」為題進行專題演講，他認為，台灣未來產業思維應轉向，以使用者為中心、就近服務市場的新思維進行國際化布局。

他表示，台灣具有研發能量，是全球研發製造服務中心；在服務業方面，台灣應該專注打造全球華人優質生活的創新應用示範重鎮。過去台灣做很多3C產品都是隱形冠軍，卻是為西方的優質生活而努力，並非為華人。

施振榮指出，為了提升台灣競爭力，需要具備新思維，例如從降低成本的思維走向創造價值的思維、從製造業思維走向服務業思維，讓研發能量慢慢轉移。

就服務業而言，施振榮表示，在服務過程中要不斷創新，在國際經營上也需要因應各地市場進行在地化，因此服務業相對於製造業具有千倍機會，但也面臨百倍挑戰。他看好具國際化潛力的服務包括資訊服務、醫療服務、製造設備整廠服務、品牌行銷服務、農業科技服務等。（編輯：蘇志宗）1081014