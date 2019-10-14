股匯雙漲 台股市值日增逾5300億元

台股在連假後買盤推升下，14日大漲176.99點，新台幣兌美元也大幅升值2.3角，呈現股匯雙漲格局。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹14日電）台股在連假後買盤推升下，今天大漲176.99點，新台幣兌美元也大幅升值2.3角，呈現股匯雙漲格局。台股單日市值激增約新台幣5374億元，其中，台積電市值增加2074億元，為台股多頭指標。

美中貿易談判達成階段性協議，國際股市全面大漲，累計台股國慶長假期間，道瓊工業指數大漲652.5點，漲幅2.49%；那斯達克指數漲233.26點，漲幅2.98%；與台股呈現高度正相關的費城半導體指數更是大漲76.68點，漲幅達5.06%。台積電美國存託憑證（ADR）也攀高至49.42美元，漲幅逾3.2%。

台股今天在外資、投信與自營商三大法人買超198.37億元下，展開補漲行情，指數收在11066.95點，大漲176.99點，漲幅1.63%，單日市值增加5374億元。新台幣兌美元也收在30.62元，大升2.3角，呈現股匯雙漲格局。

台積電在第3季業績表現優於預期，單季營收達2930.46億元，改寫歷史新高紀錄，美國存託憑證（ADR）攀高至49.42美元，續創歷史新高，三大法人今天同步買超6492張，帶動台積電股價收在290元，大漲8元，創收盤歷史新天價，市值達7.52兆元，同創歷史新高，單日市值激增2074億元，為盤面多頭指標。

台積電即將於17日召開法人說明會，法人普遍預期，在客戶需求強勁下，台積電7奈米接單持續滿載，第4季業績可望更上層樓，全年業績也將優於去年水準，續創歷史新高。

分析師王兆立認為，除基本面亮眼，美國10年期公債殖利率低於2%，也將有助穩定配息的台積電股價表現，本週股價能否挑戰300元關卡將是市場關注焦點。（編輯：張良知）1081014