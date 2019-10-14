外資回補鴻海友達 蘋概股後勢為台股觀察指標

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）台股今天大漲176.99點，三大法人買超新台幣198.37億元。外資買盤挹注友達和鴻海，法人指出外資多單加碼超過空單加碼，蘋概股後勢將是台股盤面焦點。

美中貿易談判意外進展，消息激勵台股今天收盤大漲176.99點，飛越1萬1000點大關，收盤來到11066.95點，是今年5月上旬以來波段高點。

三大法人同步買超，合計買超新台幣198.37億元。其中自營商買超40.93億元，投信買超5.62億元，外資及陸資買超151.82億元。

根據台灣證交所統計，今天三大法人買超最多的是元大滬深300正2，買超15萬4883張，其次是元大S&P原油正2，買超8萬8170張。友達今天三大法人買超3萬3809張，排名第3。鴻海三大法人買超3萬3281張，排名第4。富邦上証正2三大法人買超張數排名第5，買超3萬2012張。

其中外資法人今天買超鴻海達3萬3529張；至於台積電今天外資法人買超4962張，三大法人買超6492張。

若從賣超來看，富邦VIX三大法人賣超張數達20萬3627張，排名第1，其次是元大台灣50反1，三大法人賣超1萬1324張。

法人指出，三大法人淨多單增加到約2.68萬口，外資多單加碼超過空單加碼，各大權值股繼續出現買盤進駐。

展望台股後市，法人預期台股在月線約1萬907點附近有支撐，上檔壓力區在1萬1200點附近。日KD技術指標開口向上，短線偏多整理，蘋概股後勢將是台股盤面焦點。（編輯：黃國倫）1081014