可成9月雙率雙升 法人估第4季營收季增12%

（中央社記者吳家豪台北15日電）金屬機殼廠可成9月營收創同期次高，毛利率及營益率優於8月；法人認為，可成營收及新iPhone出貨量擴增對營益率復甦大有助益，已度過最低潮，第4季營收將季增12%。

可成股價今天開高走低，盤中翻黑下跌逾1%、來到254.5元，成交量超過4300張。

可成今年9月營收新台幣104.11億元，月增19.1%，年增12.7%，毛利率與營業利益率分別回升至23.5%、17.6%，表現皆優於8月；第3季營收278.16億元，季增73%，營益率自第2季的9.1%上揚至16%，毛利率則維持在23.1%。

法人表示，可成第3季營收規模擴大，抵銷不利的產品組合影響，因此營益率回升幅度大於毛利率，加上匯兌利益，第3季稅前純益表現優於預期，預估每股盈餘將較第2季成長，並認為可成已度過最低潮，第4季展望依然看俏。

法人指出，iPhone 11定價具競爭力以及舊機種降價，刺激iPhone需求優於預期，可成是iPhone 11與iPhone XR機殼的主要供應商，將因此受惠，預估今年第4季營收將季增12%。

展望2020年到2021年，法人認為可成獲利表現將更加亮眼，主因iPhone 5G機種將增加天線數量並有更高的散熱需求，導致機殼設計更趨複雜，進而提升金屬邊框組裝的均價並推升毛利率。此外，2020年下半年有機會承接iPhone不鏽鋼邊框訂單，也將推升可成產品均價。（編輯：楊凱翔）1081015