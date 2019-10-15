聚陽9月稅前獲利3.64億元 創今年新高

（中央社記者潘羿菁台北15日電）紡織股后聚陽自結9月稅前盈餘為新台幣3.64億元，創下今年新高紀錄，年成長20.4%，為連續兩個月年增維持兩成，下半年獲利動能相當強勁，目前法人樂觀期待，全年度有望賺一個股本。

今年北越工廠失火意外，絲毫不減緩聚陽獲利動能，透過產能多元布局以及轉單效應加持，帶動工廠稼動率滿載，今年1至9月營收205.97億元，年成長15.5%。

除了訂單滿手之外，聚陽啟動接單結構轉型效益正在發威，今年1至9月稅前盈餘為19.53億元，年成長34.3%，每股稅前盈餘為8.88元，透過訂單優化策略帶動獲利成長優於營收增幅。

展望未來，聚陽董事長周理平先前提到，雖然美中貿易戰談判造成客戶觀望心態，不過近年強化Athleisure（運動加休閒）款式，帶動產品結構「質」變，有助於平衡以往只接流行時尚盤訂單。

此外，明年估計有4至6個新客戶加入，再加上，既有客戶例如Target採購意願積極，目前觀察明年上半年營運將會呈現年增格局，適逢明年印尼有2座新工廠投產，公司新增產能至少成長一成，整體明年全年有望優於今年度。

至於7月北越火災重建工程，新廠房最快要在明年5、6月完工，不過現階段透過產能調度，目前受損產能已經恢復80~90%，影響已不大。聚陽今天股價平盤收在166元。（編輯：黃國倫）1081015