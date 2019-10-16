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電信商搭上電動車 推資費刺激買氣

最新更新：2019/10/16 12:37

（中央社記者江明晏台北16日電）電信業積極攜手非手機產品，刺激民眾申辦資費誘因，亞太電信今天宣布攜手宏佳騰智慧電車品牌A Motor，推出獨家「智慧電車方案」，提供電動車購機補助。

過去電信商靠補貼購機攬客，但受到消費者換機週期拉長，低價資費競爭，為提振買氣並拉高平均每戶貢獻金額（ARPU），各大電信業者近年陸續開發大電視、家電、機車、清淨機等非手機產品，就連健身房會員與一年份衛生紙都曾成為刺激用戶申辦資費的誘因。

亞太電信副總經理鄧美慧表示，由於近年來手機市場趨於成熟，消費者購機需求減緩，亞太電信積極透過跨界合作，拓展多元商品銷售，將選配的產品從手機、平板，延伸至其他品類的產品。

宏佳騰智慧電車品牌A Motor於今年8月底發表智慧電車Ai-1 Sport，今天更與亞太電信跨界合作，推出獨家「智慧電車方案」。

亞太電信今天起於全台350間門市，開賣宏佳騰Ai-1 Sport，搭配「出騎智勝」智慧電車方案，月付新台幣888元起，享上網吃到飽、網內互打免費、網外/市話最高送1888分鐘，購車價最高可折2萬7000元，若加上政府補助最高達3萬1000元，原價8萬9800元的宏佳騰Ai-1 Sport，最低3萬1800元起就能騎回家。

宏佳騰智慧電車執行長林東閔表示，打造吸睛外型也能提升車主的騎乘感受，觀察宏佳騰Ai-1 Sport的社群反饋，車頭燈很亮、高辨識度、好騎、智慧系統很實用是受到用戶青睞的幾項特色，他今天也同時宣布推出Ai-1 Sport黑隱特仕版。

電動機車訴求環保，近年在消費市場大行其道，電信業者遠傳電信自2016年起就跨界與Gogoro合作，日前宣布推出「雙飽」方案，除了上網吃到飽，還能電池騎到飽。（編輯：鄭雪文）1081016

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