智崴插旗冰島 世界最北端飛行劇院開幕

體感設備廠智崴資訊在世界最北端的飛行劇院「飛越冰島」正式開幕，遊客們可隨著劇情俯仰、遨遊，飛過眾神瀑布以及哈爾格林姆教堂等知名地標。（智崴提供）中央社記者吳家豪傳真 108年10月17日

（中央社記者吳家豪台北17日電）體感設備廠智崴資訊宣布，在世界最北端的飛行劇院「飛越冰島」已正式開幕，插旗冰島首都雷克雅維克，加上今年8月在澳洲開幕的飛行劇院，大舉拓展全球營運版圖。

10月15日開幕的「飛越冰島」位於雷克雅維克市中心的港口新興藝術區，遊客們可隨著劇情俯仰、遨遊，飛過眾神瀑布以及哈爾格林姆教堂等知名地標。

智崴集團執行長歐陽志宏表示，「飛越冰島」是智崴繼「飛越加拿大」及「飛越美國」兩大成功案例後，與原班人馬創意團隊共同打造的第三座飛行劇院，也是與「飛越FlyOver系列」品牌新東家Viad Corp子公司Pursuit合作的第一個專案。

歐陽志宏說，Pursuit專營Viad Corp集團的全球飛行劇院開發業務，旗下擁有智崴打造的「飛越加拿大」，以及甫開幕的「飛越冰島」兩座飛行劇院。第三座飛行劇院「飛越拉斯維加斯」將於2021年在拉斯維加斯大道的核心地帶開幕。

智崴9月營收約新台幣1.9億元，年增2.65%；今年前9月累計營收達15.06億元，較去年同期大增44.7%。（編輯：楊凱翔）1081017